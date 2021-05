Die anhaltende Eskalation im Nahost-Konflikt verstärkt die Befürchtungen, dass auch jüdische Einrichtungen in Sachsen Ziel antisemitischer Straftaten werden könnten. Das sächsische Innenministerium teilte auf Nachfrage von MDR SACHSEN am Freitag mit, dass bereits seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle die Schutzmaßnahmen angepasst wurden. Diese würden nach aktueller Lagebeurteilung einen ausreichenden Schutz gewährleisten.

Die Sicherheitslage werde nach Angaben des Ministeriums aber beobachtet und Schutzmaßnahmen gegebenenfalls neu angepasst. Auf Grund der aktuellen Ereignisse habe man die Polizeidirektionen beauftragt, die Lageentwicklung bei der Planung und Durchführung der Objektschutzmaßnahmen zu beachten. So sind in Chemnitz nach MDR-Informationen mehr Polizeikräfte zum Schutz des Gebäudes vor Ort als üblich.

Im Zusammenhang mit dem aktuell neu aufgeflammten Nahost-Konflikt sind laut Innenministerium bislang keine Straftaten in Sachsen bekannt geworden, die mit den Ereignissen im Bundesgebiet, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, vergleichbar sind. In der Nacht zum Mittwoch waren vor Synagogen in Münster und Bonn israelische Flaggen angezündet worden. In Gelsenkirchen stoppte die Polizei am Mittwochabend einen antisemitischen Demonstrationszug auf dem Weg zur Synagoge.