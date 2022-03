Erwerbstätige in Sachsen waren im vergangenen Jahr überdurchschnittlich oft krankgeschrieben. Das geht aus dem Gesundheitsbericht der AOK Plus hervor, bei der nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte aller Beschäftigten im Freistaat versichert sind. Laut AOK stieg der Krankenstand auf 6,0 Prozent. Er liege damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der seit 2019 stabil 5,4 Prozent betrage.

Nach Angaben der Krankenkasse hat sich die Corona-Pandemie nirgendwo stärker ausgewirkt als in Sachsen. Die Krankschreibungsquote wegen einer Covid-19-Diagnose war demnach mehr als doppelt so hoch wie im Bundesvergleich. Die prozentual meisten Covid-19-Erkrankten habe es im Bereich der Kinderbetreuung und -erziehung gegeben. Rund elf Prozent der Beschäftigten in dieser Berufsgruppe waren im vergangenen Jahr krankgeschrieben, so die AOK.