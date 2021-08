Sachsens Obstbauern blicken erwartungsvoll auf die diesjährige Apfelernte. "Die Äpfel haben eine gute Qualität", sagte Matthias Wedler vom Landesverband Sächsisches Obst am Freitag in Dohna zum Auftakt der Saison. Allerdings seien sie etwas weniger süß als in den Jahren zuvor. "Dafür hat einfach die Sonne gefehlt", so Wedler.