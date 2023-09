Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte bereits in der vergangenen Woche, dass beispielweise die Produktion von Schmerzmitteln, Fiebersäften und Antibiotika im Vergleich zum Winter 2022 deutlich gesteigert wurde. Wenn nun keine große Infektwelle komme, werde man die Situation bewältigen können, so der Minister. Zugleich hatte aber auch er an Eltern appelliert, von Hamsterkäufen abzusehen.