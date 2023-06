Die Zahl der öffentlichen Apotheken in Sachsen geht weiter zurück. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, gab es Ende 2022 noch 922 Apotheken im Freistaat. Das seien 14 weniger als noch 2021. Auch die Zahl der Apothekerinnen und Apotheker sei nach einem Anstieg im Jahr 2021 im vergangenen Jahr leicht zurück gegangen - um sechs auf 2.175 Apotheker.

"Wir gehen davon aus, dass wir am Jahresende weniger als 900 Apotheken in Sachsen haben werden." Das bedeute ernste Versorgungsprobleme, vor allen in kleineren Städten und ländlichen Regionen. "Wenn es in einem Postleitzahlenbereich nur eine Apotheke gibt, dann müssen die Leute fahren." Gerade für Alleinerziehende mit Kleinkindern oder ältere Menschen sei das besonders in Notfällen gefährlich.