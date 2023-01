Es verlassen nicht genug junge Apotheker die Hochschulen, um den Bedarf zu decken.

Apotheker fordert Nachwuchs-Initiativen und Patenprogramme, um wachsenden Fachkräftemangel zu beheben.

Stationäre Apotheken wollen gegenüber Online-Handel mit Flexibilität und medizinischer Expertise punkten.

Göran Donner stellt ein. Er betreibt eine Apotheke in Dippoldiswalde, sein Team besteht aus einer weiteren Apothekerin, einer Pharmazieingenieurin und mehreren "Pharmazeutisch-Technischen/Kaufmännischen-Assistentinnen" (PTA und PKA). Sein Team könnte durchaus noch weitere Mitglieder vertragen, doch es mangelt an Fachkräften.

Es rücken nicht genug junge Fachkräfte nach

Wie Göran Donner erklärt, muss derzeit nicht nur er kreativ werden, um Nachwuchs für seine Apotheke zu gewinnen. "In Leipzig werden pro Jahr nur 48 Apothekerinnen und Apotheker ausgebildet. Außerhalb der größeren Städte haben wir kaum eine Chance, einen oder eine der 48 zu bekommen“, sagt er. Zwar gibt es auch Ausbildungsstätten in Halle, Greifswald und Berlin etwa, aber auch diese bilden nicht genug aus, um den Fachkräftebedarf zu decken.

Verband sucht Fachkräfte in Sachsen

Göran Donner kennt sich aus, ist er doch nicht nur selbst Apotheker, sondern auch stellvertretender Vorsitzender der Sächsischen Landesapothekerkammer (SLAK). Diese vereint derzeit 924 Apotheken im gesamten Freistaat, dient dem Austausch und der Interessenvertretung. Der Verband macht auch Lücken deutlich.

183 Apothekerinnen und Apotheker, 185 Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) und 34 Pharmazieingenieure werden derzeit in Sachsen gesucht. "Dies sind nur die Stellenangebote im Online-Stellenmarkt der SLAK, der Bedarf kann durchaus größer sein", heißt es aus dem Verband auf Anfrage von MDR SACHSEN.

Lücke wird in den kommenden Jahren größer

Qua Gesetz muss jede Apotheke von einem studierten Apotheker oder einer Pharmazeutin geleitet werden, nur unter ihrer Aufsicht dürfen Pharmazeutisch-Technische-Assistenten Rezepturen anrühren. In Ostdeutschland konnten in den Jahren seit der Wiedervereinigung vor allem sogenannte Pharmazieingenieure den Mangel an Apothekern ausgleichen.

Wie Göran Donner erklärt, handelt es sich damit um einen Hybridberuf zwischen Apotheker und PTA, der in der DDR an Fachschulen gelehrt wurden. "Die Pharmazieingenieure können Apotheker bis zu vier Wochen im Jahr vertreten", erklärt Goran Donner, so kommen seiner Ansicht nach auch kleine Apotheken, die sich nicht zwei festangestellte Apothekerinnen leisten können, gut durchs Jahr.