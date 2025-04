Auch MDR SACHSEN hatte sich einen Aprilscherz erlaubt: Am 1. April veröffentlichten wir die Nachricht, dass sich niemand in Dresden für die Belebung des Fernsehturms interessiere und das Geld für dessen Sanierung fehle. Daher solle er in Einzelteile zerlegt und an einen Ort transportiert werden, "wo man glücklich ist, ihn zu haben".



Daraufhin meldeten sich viele Interessenten über die MDR SACHSEN-App oder per Mail, um uns eine neue Heimat für den Fernsehturm vorzuschlagen. So wäre er in Görlitz, in Schöneck im Vogtland, in Wilsdruff oder im Erzgebirge willkommen. Schließlich gab es noch eine interessante Wendung: Die Kleinstadt Groitzsch im Landkreis Leipzig wollte den Dresdner Fernsehturm auf jeden Fall haben, und das Gasthaus "Auerbachs Keller" im nicht allzu weit entfernten Leipzig zog ein Gastro-Konzept für den Fernsehturm aus der Schreibtischschublade.