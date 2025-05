Bildrechte: picture alliance / Zoonar | Wosunan Photostory

Fragen und Fakten zum Arbeitschutz Nach Arbeitsunfällen mit fünf Toten in Sachsen: Gibt es mehr schwere Unfälle im Job?

12. Mai 2025, 05:00 Uhr

Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Vorschriften: Im regulierten Deutschland gibt es viele Regeln für Sicherheit am Arbeitsplatz. Trotzdem starben 2023 starben in Sachsen sieben Menschen bei Arbeitsunfällen. In diesem Jahr hat es bereits fünf tödliche Arbeitsunfälle in Sachsen gegeben. Da liegt die Vermutung nahe, dass mehr schwere Arbeitsunfälle passieren. Doch Behörden und Versicherungen widersprechen.