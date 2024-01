Kräftigste Anstiege der Arbeitslosigkeit in Chemnitz, Leipzig und im Landkreis Bautzen

Laut Arbeitsagentur entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im regionalen Vergleich relativ einheitlich. In fast allen Regionen stieg die Zahl der Arbeitslosen von November bis Dezember leicht, auch im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das so. Die Stadt Chemnitz und der Landkreis Bautzen fallen da aus dem Rahmen. Sank dort die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum November leicht, ist sie im Jahresvergleich um 13,2 Prozent in Chemnitz und in Bautzen um 11,7 Prozent am stärksten gestiegen. Auch die Stadt Leipzig verzeichnete im Jahresvergleich mit rund 10 Prozent ein kräftigen Anstieg.

Die geringsten Anstiege der Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich hat die Arbeitsagentur in Mittelsachsen (plus 2,1 Prozent), im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (plus 4,7 Prozent) und im Landkreis Zwickau (plus 5,6 Prozent) registriert.

Geringste Arbeitslosenquote im Landkreis Mittelsachsen, die höchste im Kreis Görlitz

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Arbeitslosenquoten im Dezember 2023. Die niedrigste vermeldet laut Statistik Mittelsachsen mit 5,0 Prozent, am höchsten war sie demnach in Görlitz mit 8,7 Prozent. Dresden, Bautzen und der Vogtlandkreis liegen mit Arbeitslosenquoten um die 6 Prozent im Mittelfeld.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Arbeit gekommen

Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind von dort auch viele Menschen nach geflüchtet. Das macht sich auch in der Arbeitslosen-Statistik bemerkbar. So waren im Dezember rund 11.900 Ukrainerinnen und Ukrainer arbeitlos gemeldet. Das sind nach Angaben der Arbeitsagentur 42 weniger als im November und 1.678 mehr als vor einem Jahr. Hinzu kommen noch Erwerbsfähige aus der Ukraine, die an Integrations- und Qualifizierungskursen teilnehmen oder bereits arbeiten, aber aufstockende Leistungen aus der Grundsicherung erhalten.