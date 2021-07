Der Arbeitsmarkt in Sachsen erholt sich weiter von den Folgen der Corona-Pandemie. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ging die Arbeitslosigkeit im Juli den fünften Monat in Folge zurück. "In den vergangenen Wochen haben viele Menschen eine neue Beschäftigung gefunden und haben ihre Arbeitslosigkeit beendet", sagte Siegfried Bäumler, Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag. Der Arbeitsmarkt bewege sich auf dem Niveau von 2018.