Mehr als zwei Drittel der Arbeitslosengeld-Empfänger in Sachsen haben im vergangenen Jahr weniger als 1.000 Euro pro Monat bekommen. Der Durchschnitt für alle knapp 44.000 Betroffenen habe bei 909 Euro im Jahr 2020 gelegen, so die Zwickauer Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Linke). "Einen Anspruch von nur unter 1.000 Euro hatten davon 29.739 Personen, also 68 Prozent", sagt Zimmermann.