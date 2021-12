Die Arbeitslosenquote in Sachsen liegt im November bei 5,1 Prozent. Das ist ein minimaler Rückgang im Vergleich zum Vormonat. Im Oktober lag die Quote 0,2 Prozentpunkte höher. Den Höchststand erreichte die Arbeitslosigkeit im Januar und Februar dieses Jahres. Rund 81.000 Menschen waren zu Jahresbeginn arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 6,6 Prozent entspricht. Klaus-Peter Hansen, Chef der Regionaldirektion Sachsen der Arbeitsagentur, sieht einzelne Branchen besonders von Corona betroffen. Das seien die Gastronomie und Hotelerie, Tourismus, Veranstaltungsmanagement, Künstler und Museen.