In Sachsen beginnen 40 Frauen und Männer in diesem Herbst erstmals ein Medizinstudium über die sogenannte Landarztquote. Damit seien die Weichen für eine gute hausärztliche Versorgung in den ländlichen Regionen Sachsens für die Zukunft gestellt, sagte die Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, Regina Kraushaar. Die Studierenden müssen sich vertraglich verpflichten, mindestens zehn Jahre lang als Ärztin oder Arzt in einem Gebiet tätig zu sein, für das ein besonderer Bedarf besteht.