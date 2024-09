Im Stadtgebiet Dresden ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums Sachsen erstmals die gesundheitsgefährdende Asiatische Tigermücke nachgewiesen worden. Es sei zugleich das erste bestätigte Vorkommen in Sachsen. Dieses sei in der vergangenen Woche im Dresdner Stadtteil Neustadt festgestellt worden. Weitere Gebiete seien derzeit in Sachsen nicht bekannt.

