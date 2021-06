Weil sich die Delta-Variante des Coronavirus in Sachsen ausbreitet und gleichzeitig die Lagerbestände des Impfstoffes von Astrazeneca zunehmen, wirbt Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) für die Impfung mit dem Serum.

Nach Angaben des Sozialministeriums lagern derzeit beim DRK 51.940 Dosen des Astrazeneca-Serums, die bisher nicht verimpft werden konnten und auch nicht vorgebucht sind. Die Neigung, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen, ist dabei in Sachsen recht unterschiedlich ausgeprägt. Während im Impfzentrum Dresden die Impfbereitschaft mit rund 48 Prozent am höchsten ist, wurden in Mittweida nur rund vier Prozent der Astrazeneca-Termine gebucht.