Nach Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung werden in den nächsten Wochen wieder nur Biontech-Impfdosen an die Hausärzte geliefert – wie auch schon in den vergangenen beiden Wochen. Also vermutlich bald kein Pieks mehr für jedermann in den sächsischen Arztpraxen, sondern wieder eine klare Priorisierung: "Für Biontech gilt nach wie vor: Nur Ü60-Jährige und andere Angehörige der Prioritäts-Gruppe 3 oder höher dürfen von Hausärzten dieses Vakzin gespritzt bekommen", betont Dr. Heckemann. Für alle anderen bleibt es also vorerst bei den 45.000 Impfdosen von Astrazeneca – und die dürften schnell vergriffen bzw. verimpft sein.