90 Teilgebiete in ganz Deutschland hält die BGE für grundsätztlich geeignet - in Salz-, Ton- und Granitgestein. In Sachsen sind danach vor allem die Regionen Erzgebirge, Lausitzer Bergland, Mittelsächsisches Hügelland sowie Teile der Leipziger Tieflandsbucht geeignet. Bildrechte: GDI-TH, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS