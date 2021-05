Angesichts der Aufhebung der Impfpriorisierung in Hausarztpraxen am 24. Mai bat die Ministerin die Bevölkerung zusätzlich um Geduld. Das alle Impfwilligen auch schnell einen Termin bekommen, könne nicht sofort gewährleistet werden.

Dass nicht alle Menschen schnell geimpft werden können, liegt auch an den langen Wartelisten in den Praxen. "Sie sind lang, weil der Impfstoff nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht", meinte Erik Bodendieck von der Landesärztekammer Sachsen. Aber das sei nicht der einzige Grund für den Ansturm. Auf der anderen Seite müsse auch die grundsätzliche Versorgung der Patientinnen und Patienten gewährleistet werden. Das Impfen mit dem Tagesgeschäft in Einklang zu bringen, sei nicht immer einfach, so Bodendieck.