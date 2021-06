De facto ist es so, dass wir im Mai 600.000 Impfdosen in den Impfzentren und mit den mobilen Teams verimpfen konnten. Aktueller Planungsstand ist der, dass wir für Juni nur 490.000 Impfdosen erwarten. Wir haben die Impfzentren weiter optimiert, die Kapazitäten ausgeweitet. Wir schaffen es, täglich über 20.000 Impfungen durchzuführen. In den Impfzentren waren wir mal angetreten mit 13.000 pro Tag. Also, wir haben sehr viel mehr Kapazität geschaffen durch Optimierung. Aber wir werden jetzt diese Kraft, die wir aufgebaut haben, im Juni wahrscheinlich nicht auf die Straße bringen, weil wir einfach nicht so viel Impfstoff bekommen, wie wir eigentlich verimpfen könnten.