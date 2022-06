In Deutschland werden Blut- und Plasmakonserven knapp. Wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilte, ist die Versorgungslage bundesweit "extrem kritisch". Auch in Sachsen blickt das DRK mit Sorge auf die Blutdepots. Derzeit reiche der Vorrat im Freistaat für ein bis zwei Tage, ideal seien Fünf, warnte die Sprecherin des DRK-Blutspendendienstes Nord-Ost, Kerstin Schweiger. Bei einem Großereignis, wie etwa bei einem Unfall mit vielen Schwerverletzten könnte der Notbestand rasch aufgebraucht sein.

Grund für den Mangel an Blut- und Plasmakonserven sind demnach die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Diese habe dazu geführt, dass die Spendenbereitschaft abgenommen habe und weniger Menschen zum Blutspenden gingen. Hinzu komme das weiterhin hohe Infektionsgeschehen. Nach einer Coronaerkrankung mit Symptomen dürfe erst nach 25 Tagen wieder gespendet werden.

Andererseits steige der Bedarf an Blut- und Plamakonserven, sagte Schweiger. So holten die Krankenhäuser nun verschobene Operationen und Behandlungen nach.

Zum Weltblutspendertag am heutigen Dienstag hat das Deutsche Rote Kreuz eindringlich zu Blut-und Plasmaspenden aufgerufen. Zwar deckt das DRK einen Großteil des Bedarfs an Blutspenden in Deutschland ab. Anders als bei privaten Anbietern oder Kliniken bekommen Spender aber keine finanzielle Entschädigung. Doch auch die Privaten beklagen eine niedrige Spendenbereitschaft. Nur etwa drei bis vier Prozent der Deutschen gingen regelmäßig zur Blut- oder Plasmaspende, sagte Britta Diebel von der Haema AG. Es könnten mehr sein.