Jan Massarczyk, Teamleiter bei Leoni in Meerane hat eine Hilfsaktion für seine Freunde und Kollegen in der Ukraine ins Leben gerufen. Der Automobilzulieferer Leoni betreibt zwei Werke in der Ukraine, in denen Kabelbäume für Pkw produziert werden. Momentan stehen die Bänder in Stryj und Kolomea allerdings still.

Viele der rund 4.000 Mitarbeiter dort haben große Angst vor den Folgen des Krieges. Daher war es für Massarczyk klar, dass er helfen wird. "Wir tragen hier zusammen, alles was notwendig ist: Verbandsmaterialien, Isomatten, Wärmeklamotten für die Leute, Überziehstiefel, warme Stiefel." Von seinen ukrainischen Kollegen weiß er wie die Situation in den beiden Städten ist. "Es ist vielleicht nicht so heikel wie in Kiew. Trotzdem werden auch dort bereits Straßensperren errichtet. Jede Stadt, jedes Dorf fängt an, seine Zufahrtsstraßen abzusperren, um ihre Bereiche zu sichern."