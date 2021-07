Die Elbe soll auf ihrer gesamten Länge von Tschechien bis zur Nordsee für den Güterverkehr ausgebaut werden. Das sieht ein Abkommen vor, das Deutschland und Tschechien unterzeichnet haben. Federführend waren die beiden Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für die Bundesregierung und sein tschechischer Amtskollege Karel Havlicek. Sie hatten das Abkommen in einer gemeinsamen Videokonferenz abgesegnet.

Die tschechische Seite macht sich seit mehreren Jahren dafür stark, die Bedingungen für den Güterverkehr auf der Elbe zu verbessern. Dabei geht es vor allem darum, verlässlich mehr schiffbare Tage zu gewährleisten. Für die Regulierung des Wasserstandes soll deshalb bei Decin eine neue Staustufe mit einer Fahrrinnentiefe von 2,30 Meter gebaut werden. Das sieht die Vereinbarung für die tschechische Seite vor. In Deutschland wurde eine Tiefe von 1,40 bis 1,60 Meter vereinbart, die das Minimum darstellt, um eine Güterschifffahrt auf der Elbe betreiben zu können. Ziel des Abkommens ist es, dass die Elbe an 345 Tagen von Decin bis Hamburg schiffbar ist. Der Bundestag und das Parlament in Prag müssen allerdings noch zustimmen.