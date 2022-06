Maximilian Funke: Selbständiges Denken, Flexibilität. In der heutigen Zeit ist es natürlich auch wichtig, sich bewusst zu sein, was das bedeutet, Polizist zu sein. Man verkörpert nicht nur sich selber. Man verkörpert auch den Freistaat Sachsen oder die Polizei in Deutschland. Man muss natürlich die freiheitliche demokratische Grundordnung beschützen wollen, ein Demokratieverständnis haben. Man sollte weltoffen sein und dann klappt das schon.

Maximilian Funke: Es kann natürlich sein, dass wir in Sachsen jetzt nicht die großen Metropolen haben – außer vielleicht Chemnitz, Leipzig und Dresden. Das ist vielleicht ein Grund. Weil die jüngeren Leute schon nach Berlin möchten, nach Hamburg, nach München. Ansonsten fällt mir persönlich gar keiner ein. Also, ich kann das nicht verstehen. Ich war vorher in Berlin gewesen und bin gerne zurückgekommen nach Sachsen und finde das super.

Maximilian Funke: Ich kann aus Erfahrungen berichten, dass in allen Bereichen Nachwuchs gebraucht wird, ob es der Streifendienst ist, der Kriminaldienst, die Wasserschutzpolizei, die Hundertschaften, in allen Bereichen. Wir brauchen junge, motivierte Kollegen und die Polizei und auch die Beamten und Kollegen freuen sich auf euch. Und warum ist das so? Es ist so, dass viele jetzt in den nächsten Jahren in Pension gehen und das von der Altersstruktur her natürlich dann auch viele Stellen frei sind. Viele Stellen sind noch gar nicht besetzt in allen Laufbahnen, im mittleren und gehobenen Dienst, auch im höheren Dienst. Demzufolge werden in allen Bereichen auch Personen gebraucht.