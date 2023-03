Besonders beliebt ist nach Angaben der Organisatoren die Branche "Fertigung und Handwerk". Das zeige sich auch an der steigenden Zahl von Ausbildungsverträgen bei den sächsischen Handwerkskammern. Mit 11.647 neuen Ausbildungsverträgen im Jahr 2022 für kaufmännische und gewerblich-technische Berufe bei den drei Industrie- und Handelskammern (IHK) in Chemnitz, Dresden und Leipzig liege man deutlich im Plus gegenüber dem Vorjahr, so die IHK. Damit sei das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht und in einigen Berufszweigen sogar überschritten.