Immer mehr Museen und Schlösser in Sachsen sind nach der Corona-Schließung für Interessierte geöffnet. Ab dem heutigen Sonnabend, 29. Janaur, sind die Augustusburg und die Burg Scharfenstein wieder offen. Bereits am Freitag öffneten das Historische Grüne Gewölbe und das Kupferstich-Kabinett in Dresden. Andere Anlagen, wie etwa die Albrechtsburg Meißen, Burg Kriebstein oder Burg Weesenstein, öffnen erst am 5. Februar.

Kurzarbeit und Dienstpläne eintakten

Die schrittweisen Öffnungen der Anlagen innerhalb der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH begründet diese mit "organisatorischen Belangen". Auf Nachfrage von MDR SACHSEN sagt PR-Managerin Anita Radicke: "Im Dezember waren 35 Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit. Im Januar waren es 57. In einigen Museen fanden noch Reinigungsarbeiten statt." Die Häuser arbeiten laut Radicke zudem mit Sicherheitsfirmen zusammen, die auch erst wieder in Abläufe und Dienstpläne eingetaktet werden müssten.

Schloss Moritzburg ist seit 21. Janaur wieder geöffnet. Die Winterausstellung zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist freitags bis sonntags zu sehen, ab 4. Februar dann jeden Tag. Bildrechte: Torsten Hegewald

Teilweise noch Winterruhe für Parks

Einige Einrichtungen haben auch ohne Corona-Beschränkungen Winterruhe und bleiben bis zum Frühling geschlossen, beispielsweise der Park in Altzella/Nossen, der am Schloss Pillnitz und der Barockgarten in Großsedlitz. Die drei Anlagen öffnen ab 1. April. Dann sollen auch alle insgesamt 300 Mitarbeiter und Saisonkräfte der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH wieder im Dienst sein.

Die Bilanz zu Einnahmeverlusten und Kosten im Coronajahr 2021 liege erst im Februar vor. Aktuell plant die gGmbH eine Informationskampagne für die Ferienwochen in Sachsen, erklärt Anita Radicke. Dabei richte sich der Blick auf Familien und darauf, was Kinder interessiere.

Welche Burgen und Schlösser bereits offen sind oder demnächst öffnen, finden Sie in der Übersicht hier.

Schritt für Schritt bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Auch die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) öffnen seit Mitte Januar schrittweise. Dass das Historische Grüne Gewölbe am Freitag öffnete, an dem Tag, an dem der Prozess zum spektakulären Juwelendiebstahl begann, sei "reiner Zufall" gewesen, heißt es von der SKD. Bis zu den Winterferien sollen alle Museen der SKD wieder geöffnet sein.