Saisonstart Nostalgie-Eisenbahner in Sachsen wollen wieder Volldampf geben

Fauchende Dampfrösser und historische Waggons, in denen sich die Fenster noch öffnen lassen - in den kommenden Wochen starten viele sächsische Traditionsbahn-Vereine in Sachsen wieder in die Saison und entführen Klein und Groß in eine Zeit, in der die Eisenbahn noch zuverlässig bei jedem Wetter fuhr. Nach zwei Jahren Corona-Pause hoffen die Vereine, dass das Interesse der Bahnfans ungebrochen ist. Gerade am Osterwochenende gibt es bei vielen Ausflügen Überraschungen für Kinder.