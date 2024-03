"Seit Mittag ist es voll. Die Leute kommen und gucken", erzählt Keramikerin Peggy Nothnagel aus Großpösna. Sie ist eine von 63 Töpferinnen und Töpfern, die an diesem Wochenende zum Tag der offenen Töpferei in Sachsen einladen. Bundesweit sind rund 500 Werkstätten geöffnet. Töpferin Nothnagel fände es gut, wenn die Besucher schauen kämen, aber auch kauften.

Jede Keramikerin, jeder Töpfer versuche, etwas Eigenes seines Betriebes vorzustellen. Peggy Nothnagel zeigt ihren Kunden die japanische Brenntechnik Raku. Dafür hat sie sich einen elektronischen Ofen im Hof selbst gebaut, in dem Tongefäße bei 1.000 Grad Celsius gebrannt werden. Mit Zangen entnimmt sie die heißen Teile und legt sie in Körbe mit Sägespänen. Andere nehmen auch Laub oder Stroh. "Wegen der Temperaturunterschiede reißt die Glasur. Die Späne verbrennen an den heißen Gefäßen." Später bürstet die Töpferin ihre Produkte mit Stahlwolle ab und sieht erst dann die Muster und Verfärbungen in der Oberfläche.