Gestrichen wurden im Gourmetführer hingegen die beiden Sterne für das "Falco" in Leipzig. Das langjährige Spitzenrestaurant war nach 15 Jahren im November 2023 geschlossen worden. Wirtschaftliche Gründe und Fachpersonal-Probleme wurden als Gründe genannt.



Nun hat Sachsens größte Stadt Leipzig nach Meinung der Michelin-Tester nur noch drei Sterne-Restaurants. Bundesweit können Feinschmecker in 340 Gourmet-Restaurants speisen, am häufigsten in Baden-Württemberg und Bayern. Für Sachsen weist der Gastro-Guide acht Lokale mit Michelin-Stern aus - und zwar in: