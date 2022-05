Der sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth hat vor einem Wohlstandsverlust durch fehlende Zuwanderung gewarnt. "Zuwanderung muss in Sachsens Gesellschaft grundverankert werden, sonst verarmen wir nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Dresden. Die teilweise negative Grundeinstellung mancher Menschen gegenüber Ausländern sei in Sachsen leider in viel zu vielen Situationen noch ausgeprägt, kritisierte er. Das müssten ausländische Mitbürger in ihrem Alltag erleben.