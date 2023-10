Der Dresdner Dachdeckermeister Uwe Meschwitz befürwortet die Verankerung einer Tariftreuereglung im neuen sächsischen Vergabegesetz. Von einem solchen Vergabekriterium verspricht er sich nicht nur unternehmerische, sondern auch gesamtgesellschaftliche Vorteile. Seine Meinung sieht er von den sächsischen Wirtschaftsverbänden aktuell nicht vertreten. "Bei verschiedenen Verbandsmitgliedern, also zum Beispiel bei verschiedenen Betrieben in der Dachdeckerinnung, bestehen gegensätzliche Interessen. Es gibt Betriebe, die Tariftreue als Kriterium im Vergabegesetz ablehnen", erklärt Meschwitz. Denn höhere Stundenlöhne seien für solche Unternehmen eine Bedrohung für das eigene Geschäftsmodell. Dies bestehe unter anderem darin, dass man beim Erbringen einer Leistung für die öffentliche Hand preiswertere Subunternehmen hinzuziehe, um so an den Lohnkosten zu sparen. Solche Unternehmen würden künftig weniger Gewinn machen oder hätten keine Chance mehr, eine Ausschreibung zu gewinnen.

Unternehmen wie das von Uwe Meschwitz hingegen, die schon jetzt ihre Lohnkosten nach Tarifvertrag kalkulieren, könnten sich in Zukunft bessere Chancen ausrechnen, bei einer öffentlichen Ausschreibung zum Zug zu kommen. Gleichzeitig geht es Uwe Meschwitz aber auch darum, mit seiner Arbeit dem Sozialstaat etwas zurückzugeben. "Im Vergabegesetz müsste nicht nur ein bestimmter Stundenlohn, sondern auch die Verpflichtung, in die Sozialkassen und in die Berufsgenossenschaft einzuzahlen, knallhart verankert werden", sagt der Unternehmer und führt ein Negativbeispiel aus der Praxis an. Sein Betrieb habe vor kurzem bei einer Ausschreibung verloren, weil ein Konkurrent die Abdeckung einer Friedhofsmauer viel günstiger anbieten konnte, denn für den Auftrag hätten sich vier Ein-Mann-Unternehmen in einem System von Subunternehmern zusammengetan. Die Erklärung, so Uwe Meschwitz, ist, dass Ein-Mann-Unternehmen nicht in die Sozialkassen oder Berufsgenossenschaft einzahlen müssen, also nichts für Renten, Arbeitslosenversicherung oder Ausbildung beisteuern. Diese Beiträge orientierten sich an der Lohnsumme der Mitarbeiter. Gebe es keine Mitarbeiterlöhne, fielen auch keine Beträge an.

Eine Lohnuntergrenze für Aufträge der öffentlichen Hand in Sachsen, die sich an Tarifverträgen orientiert, würde die Zuschlagschancen derjenigen Unternehmen verbessern, die bereits an einen Tarifvertrag gebunden sind. Die Verankerung von einer Tariftreuereglung im Vergabegesetz würde in der Praxis allerdings einen hohen bürokratischen Aufwand bedeuten, sagt ein Insider, der vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen nicht namentlich genannt werden möchte. Diesem zufolge ist es schwer, für alle Branchen stets zu jedem Tarifvertrag in der aktuell gültigen Fassung informiert zu sein. Dazu käme, dass dann fortlaufend die Rechtsverordnung angepasst werden müsste. Daher sei ein Vergabemindestlohn das eigentlich interessante Instrument. Dieser müsste dann über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen und fortlaufend angepasst werden.

Sascha Wollert von der Industriegewerkschaft BAU weist darauf hin, dass ein vorgeschriebener Vergabemindestlohn hoch genug sein muss, um in der Praxis relevant zu sein. "Ein sächsischer Vergabemindestlohn darf nicht so niedrig sein, dass er gerade einmal knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Jeder Arbeitnehmer sollte im Sinne der gesellschaftlichen Teilhabe so viel verdienen, dass er ein würdiges Leben führen und nach 45 Arbeitsjahren gut versorgt in Rente gehen kann", sagt der Gewerkschaftler.