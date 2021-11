Hintergrund Soko Hauptallee Die Soko Hauptallee wurde am 17. Mai 2021 und damit einen Tag nach den Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Drittliga-Fußballspiel SG Dynamo Dresden gegen Türkgücü München ins Leben gerufen.



Nach zunächst friedlichem Verlauf kam es am 16. Mai 2021 zu Ausschreitungen, bei denen einige Hundert Randalierer in der Nähe des Stadions Steine, Flaschen und anderes auf Polizisten warfen oder sie mit Händen und Füßen attackierten.



185 Polizeibeamte wurden verletzt, davon 49 Beamte der Bundespolizei. Bei der Soko Hauptallee wird die Polizeidirektion Dresden personell in großem Umfang von der Bundespolizei unterstützt. Hauptaufgabe ist nach wie vor die Auswertung von Videomaterial und die Ermittlung von Tatverdächtigen und Tatvorwürfen.