Als erstes deutsches Bundesland präsentiert sich Sachsen für einen Monat unter dem Pariser Louvre. Bis zum 12. Juni 2025 zeigt eine Ausstellung Fotografien mit Motiven aus Sachsen im Untergeschoss des berühmten Kunstmuseums. Dort befindet sich eine beliebte Einkaufspassage, das Carrousel du Louvre. Die feierliche Eröffnung am 13. Mai 2025 mit einem Benefizkonzert steht unter der Schirmherrschaft der französischen Unesco-Kommission.



Die 22 großformatigen Bilder zeigen die kulturelle Vielfalt des Freistaates, beispielsweise den Fürstenzug in Dresden, Schloss Moritzburg, das Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz, eine Ansicht von Bautzen, die Bastei in der Sächsischen Schweiz oder Osterreiter in der Lausitz. Ein Imagefilm auf Monitoren vor Ort, der Unternehmen in das Projekt integriert, ergänzt die Präsentation.

Image von Sachsen verbessern

Initiator der Kampagne ist der Dresdner Unternehmer Roland Hess. Die Möglichkeit, die Sachsen-Bilder in Paris zu zeigen, war über einen persönlichen Kontakt zustande gekommen. Hess sagte, sein Ziel sei es, ein positives Image von Sachsen zu verbreiten. Dabei spielen auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle. "Wir werden viele Fachkräfte in den nächsten Jahren in Sachsen brauchen", betonte der Unternehmer aus Dresden. Die Schau im Carrousel du Louvre soll darauf aufmerksam machen und potenzielle Bewerber für Sachsen begeistern. Roland Hess sprach von einer "außergewöhnlichen Chance, die so schnell nicht wieder kommt".

Bildrechte: IMAGO/Andreas Franke

Die Kampagne entstand mit Unterstützung von Ministerpräsident Michael Kretschmer und Kulturministerin Barbara Klepsch. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 145.000 Euro und wurden über Sponsoren gedeckt. Die Ausstellung sei eine "großartige Gelegenheit, das Elbland in Paris zu präsentieren", sagte Corinne Miseer, Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH. Sie erhofft sich davon positive Auswirkungen auf den Tourismus. Man wolle sich "Frankreich als Markt erarbeiten". Knapp 30.000 Übernachtungen aus Frankreich habe es in Dresden im Jahr 2024 gegeben – ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Doch es sei noch "einiges an Potenzial drin". Gerade weil das Louvre Touristen aus der ganzen Welt anlocke, könne die Schau eine große Reichweite haben.

Bildrechte: picture alliance / robertharding | Markus Lange