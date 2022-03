Autofahrer müssen sich auf der A72 auf Bauarbeiten und Einschränkungen einstellen. Denn die Autobahn wird ab jetzt zwischen den Anschlussstellen Treuen und Reichenbach in beiden Fahrtrichtungen auf acht Kilometern Länge erneuert, kündigte die Autobahn GmbH an. Am Montag haben die Baustellenarbeiten dafür begonnen. Parallel würden die in diesem Abschnitt liegenden Brücken und Entwässerungsleitungen instandgesetzt.