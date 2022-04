Auf den Autobahnen in Dresden und dem Umland werden seit Mittwoch neue Autobahnbaustellen eingerichtet. Betroffen sind die A4, die A14 und die A17. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, werden jeweils die Fahrbahn erneuert - auf der A 4 zwischen Dresden-West und der Anschlussstelle Dresden-Neustadt inklusive der Elbbrücke, auf die A14 in Richtung Dresden zwischen Leisnig und Döbeln-Nord sowie auf der A17 in beiden Richtungen zwischen Heidenau und Bahretal. Alle Arbeiten sollen bis in den Herbst dauern.