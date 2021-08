Ab Montag kann es auf der A4 zwischen der Anschlussstelle Dresden-Altstadt und dem Autobahndreieck Dresden-Nossen länger dauern. Laut Autobahn-Niederlassung Ost finden bis Mittwoch in beiden Richtungen Brückenprüfungen statt. Dafür werden einzelne Fahrstreifen als Tagesbaustellen gesperrt.

Ebenfalls auf der A4 kann es von Dienstag bis Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost zu Behinderungen kommen. In Richtung Erfurt wird der rechte Fahrstreifen auf rund 300 Metern Länge gesperrt. Hier soll die Fahrbahn instandgesetzt werden. Der Verkehr wird über die beiden linken Spuren an der Baustelle vorbeigeführt.

Deutlich länger dauert hingegen die Fahrbahnerneuerung am Autobahnkreuz Dresden-Nord. Die Tangente von der A13 auf die A4 in Richtung Görlitz wird vom 8. September bis 2. Oktober gesperrt. Der Verkehr wird deshalb über die Anschlussstelle Marsdorf umgeleitet.

Ab dem 6. September wird außerdem die Autobahn 4 bei Chemnitz erneuert. Die Bauarbeiten finden zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Mitte und Chemnitz-Glösa auf rund 1,9 Kilometern statt. In allen Bauphasen soll der Verkehr zweispurig an den Baustellen vorbeigeführt werden. Ende Oktober - so sieht es der Plan vor - sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten dafür sollen bei rund 2,1 Millionen Euro liegen.