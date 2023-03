In diesem Jahr wird auf den sächsischen Teilen der Autobahnen 4 und 72 auf mehreren Abschnitten gebaut. Die Autobahn GmbH des Bundes hat am Mittwoch mitgeteilt, an welchen Abschnitten auf den rund 1.000 sächsischen Autobahnkilometern in diesem Jahr mit Behinderungen und Staus wegen Bauarbeiten zu rechnen ist.