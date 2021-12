In Sachsen seien 14.850 Tonnen Streusalz eingelagert worden, hieß es. Beim Winterdienst gebe es entsprechend der Geografie in Sachsen regionale Unterschiede. "Südsachsen hat mehr Winterdiensteinsätze als der Norden von Sachsen", sagte Pfeil.



So ist die A72 am Rande des Erzgebirges und ins Vogtland hinein im gesamten Abschnitt Chemnitz - Hof eine Strecke mit vielen Anstiegen. Auch in Ostsachsen gebe es mit dem Brabschützer Berg und dem Burkauer Berg neuralgische Punkte, die den Auto- und Lkw-Fahrern im Winter immer wieder Probleme bereiten können.