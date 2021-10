Ältere Autofahrer sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes weniger unfallgefährdet als die Altersgruppe der Fahranfänger. Doch steigt die Zahl der in Unfälle verwickelten Senioren seit Jahren, weil die Menschen immer älter werden. Die Verkehrsunfallzahlen steigen ab 75 Jahren aufwärts deutlich, sagte der Dresdner Verkehrsforscher Henrik Liers MDR SACHSEN. In drei von vier Unfällen, in die sie verwickelt sind, seien sie die Hauptverursacher. Allerdings handle es sich dabei meist um leichtere Unfälle, auch weil ältere Menschen langsamer führen als jüngere Fahrende. Generell ist in Deutschland die Altersgruppe der 25 bis 35 Jahre alten Männer am häufigsten in Verkehrsunfälle mit Personenschaden verwickelt.