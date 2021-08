Clemens Wieland von der Bertelsmann-Stiftung hat eine Studie dazu durchgeführt. Vorbild war das Modell aus Österreich, wo es so eine Ausbildungsgarantie schon seit 2008 gibt. "Eine Ausbildungsgarantie könnte in Deutschland der Wirtschaft bis zu 20.000 zusätzliche Fachkräfte bringen. Für den einzelnen bedeutet das einen Anstieg des durchschnittlichen Lebenseinkommens von 580.000 Euro im Vergleich dazu, was er als Ungelernter verdienen würde", erklärt Wieland. Den Staat würde dies zunächst 1,4 Milliarden Euro kosten. Doch nach spätestens zehn Jahren wären die Staatseinnahmen durch Steuern und Versichertenbeiträge größer als die Staatsausgaben – so gäbe es ein zusätzliches Bruttoinlandsprodukt von 2,6 Milliarden pro Jahr.