In Aue-Bad Schlema sind nach Angaben der Stadtverwaltung in diesem Jahr 579 Kinder geboren worden (Stand: 27.12.2024). Die Vornamen Mia und Matteo wurden jeweils viermal vergeben und landeten damit auf dem dritten Platz. In der Statistik in Aue-Bad Schlema tauchen in den Top drei außerdem die "Retro-Namen" Erwin und Kurt auf.