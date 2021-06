Bilanz 2020: Insgesamt 22 Menschen in Sachsen ertrunken In Sachsen sind im vergangenen Jahr insgesamt 22 Menschen ertrunken - das sind fünf Todesfälle mehr als im Jahr 2019. Besonders gefährlich ist das Schwimmen in Flüssen und Seen, wie die DLRG berichtet. "Flüsse und Seen sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, dort zu ertrinken, ist deshalb um ein Vielfaches höher als an Küsten oder in Schwimmbädern", sagt Achim Haag, Präsident der DLRG. Insgesamt 18 der 22 tödlichen Badeunfälle in Sachsen ereigneten sich in Seen, Teichen und Flüssen. Mehr als vier Fünftel aller Verunglückten waren Männer.