In Sachsen sind am Pfingstwochenende zwei Männer beim Baden ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, starb ein 22 Jahre alter Mann am Sonntag beim Baden im Berzdorfer See in Görlitz. In der Kiesgrube im Dresdener Stadtteil Leuben starb ebenfalls ein 41-Jähriger, als er baden wollte.

Laut Polizei hatten in Görlitz drei Männer (18, 21, und 22 Jahre alt) gemeinsam vom Strand zu einer 70 Meter entfernten Plattform schwimmen wollen. Dabei hätten den 21-Jährigen aus noch ungeklärter Ursache die Kräfte verlassen, sodass der 18 Jahre alte Mann zusammen mit weiteren Badegästen den Mitschwimmer retten mussten und ans Ufer zurückbrachten. Am Ufer angelangt, stellte die Männer fest, dass der 22-Jährige verschwunden war. Er soll den Weg zur Plattform allein fortgesetzt haben, so die Polizei. Drei Männer hatten versucht zu einer Plattform im Berzdorfer See zu schwimmen. Ein 22 Jahre alter Mann ertrank bei dem Versuch. Bildrechte: xcitepress/mw

Polizei und Feuerwehr suchten nach dem Vermissten. Ein Taucher konnte wenig später den leblosen Körper aus dem See ziehen. Der 21 Jahre alte Mann musst den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden.

Auch in der Kiesgrube in Leuben ertrank ein 41 Jahre alter Mann beim Baden. Laut Polizei war er mit drei weiteren Personen unterwegs. Sie sollen die Einsatzkräfte alarmiert haben, als der Mann vom Baden nicht zurückehrte. Ein Taucher fand laut Polizei den leblosen Körper. Das Baden in der Kiesgrube in Leuben ist offiziell verboten.