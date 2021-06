Im Erzgebirgskreis ist ein 74 Jahre alter Mann nach einem Badeunfall tot aus einem See geborgen worden. Der Mann schwamm am Sonntagnachmittag im Filzteich in Schneeberg und tauchte auf einmal nicht wieder auf, wie die Polizei mitteilte. Durch den Einsatz vieler Schwimmer wurde der Mann nach 45 minütiger Suche gefunden und ans Ufer gebracht. Die Hilfe kam dennoch zu spät: Nach erfolgloser Reanimation stellte der Notarzt den Tod des 74-Jährigen fest.