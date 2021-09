Seit Donnerstag mussten Kunden der Deutschen Bahn erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Betroffen war für die Sachsen auch der Rückreiseverkehr am letzten Ferienwochenende. Die Lokführergewerkschaft GDL kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Mit dem Streik will sie insgesamt 3,2 Prozent mehr Lohn durchsetzen. Zudem wird eine Corona-Prämie von 600 Euro gefordert. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll 28 Monate betragen. Zudem will die Bahn nicht nur Lokführer und Zugbegleiter vertreten, sondern auch Mitarbeiter in Werkstätten und der Verwaltung. An mindestens einem Tag kam es zu Zugaufällen, weil ein Fahrdienstleiter in Mittweida gestreikt hatte. Betroffen waren Züge von Drittanbietern, wie der Mitteldeutschen Regiobahn und der Citybahn Chemnitz. Die DB hatte nach wenigen Stunden einen Ersatz für den Fahrdienstleiter im Ausstand organisiert.



Die Konzernspitze hatte vergangene Woche ein Angebot unter anderem mit einer Tariflaufzeit von 36 Monaten vorgelegt. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, wies das Angebot jedoch als "vergiftet" zurück.