Gemeinsam mit der Deutschen Bahn werte man die Auslastung der Züge regelmäßig aus. In der Folge sei die Anzahl der Fahrten mit zwei gekuppelten Triebwagen bereits erhöht worden. Laut VVO-Sprecher haben sich die Fahrgastzahlen in den Zügen der Regionalexpress-Linie zwischen Dresden und Leipzig deutlich erhöht. Er nennt als Beispiel den Vergleich zwischen Mai 2023 und Mai 2019: Im ersten Monat des Deutschlandtickets waren 50 Prozent mehr Fahrgäste auf der Linie unterwegs als im Vor-Corona-Mai. Rund 400.000 Fahrgäste nutzten demnach im Mai 2023 die Verbindung zwischen den beiden sächsischen Großstädten. Der ZVNL konnte eine Anfrage von MDR SACHSEN innerhalb von sechs Tagen nicht beantworten. Es sei nur der Geschäftsführer Bernd Irrgang befugt, Antworten auf Anfragen freizugeben, hieß es auf mehrfache Nachfrage. Irrgang sei derzeit aber nicht im Dienst.

MDR-Nutzer beklagen unterdessen auch überfüllte Züge auf den Regionalexpress-Linien RE10 und RE11, die zwischen Leipzig und Cottbus beziehungsweise Hoyerswerda fahren. Laut Mitteldeutschem Verkehrsverbund (MDV) liegen keine streckenbezogen Daten vor.



"In einer ersten qualitativen Abschätzung ist auf vielen Linien und Strecken im MDV-Gebiet ein deutlicher Zuwachs in der Fahrgastentwicklung um durchschnittlich zehn Prozent und mehr erkennbar", so eine Sprecherin. Einige Bahnunternehmen berichteten von 20 bis 25 Prozent Nachfragezuwachs seit Einführung des Deutschlandtickets. "Wir sehen uns daher bestätigt in unserer Forderung an die politischen Entscheider bei Bund und Ländern, nicht nur ein Deutschlandticket weiter zu finanzieren sondern vor Allem auch das Angebot zu ertüchtigen, auszubauen sowie die dafür notwendigen finanziellen Mittel dauerhaft bereitzustellen", so die MDV-Sprecherin.