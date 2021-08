Trotz Fachkrankenhaus Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs in Arnsdorf verzögert sich

Trotzdem sind viele Menschen auf den Zug angewiesen, auch Pendler nach Dresden. Sie schließen ihr Rad am Bahnhof an und sind in Dresden lieber zu Fuß unterwegs. Kaum jemand will am Abend das Rad die Treppe runter- und wieder hochschleppen. Der Bahnhof ist für Arnsdorf eine wichtige Verbindung nach Dresden, zu den Stoßzeiten morgens zwischen sechs und acht Uhr kommen nach Aussage des Bürgermeisters 250 bis 300 Menschen an oder fahren ab.