Entscheidung über Reaktivierung sächsischer Bahnstrecken naht

Weil immer weniger Menschen die Bahn benutzten, sind in den 1990er-Jahren zahlreiche Bahnstrecken in Sachsen stillgelegt worden. Mittlerweile herrscht in einigen Orten Bedauern darüber, vom Schienenverkehr abgehängt zu sein. Verschiedene Initiativen kämpfen für eine Reaktivierung der Zugverbindungen. Und während die Chancen dafür lange Zeit schlecht standen, hat sich der Wind inzwischen gedreht. In Kürze will Verkehrsminister Martin Dulig bekanntgeben, wer sich Hoffnung machen darf.