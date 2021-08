Hintergrund des Streiks ist die Forderung der Lokführergewerkschaft GDL nach 3,2 Prozent mehr Lohn und einer Corona-Prämie von 600 Euro für die Beschäftigten. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Außerdem schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt. Hintergrund ist das Tarifeinheitsgesetz, das bei der Bahn seit diesem Jahr greift. Das besagt: Konkurrieren zwei Gewerkschaften in einem Betrieb miteinander, ist im Streitfall nur der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Gewerkschaft gültig.