Wer auf die Bahn angewiesen ist, muss seit Montag wieder mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. In Sachsen sind besonders Pendler in den Ballungsräumen um Dresden und Leipzig betroffen. In den übrigen Regionen sind meist Mitbewerber der DB AG am Zug, die aktuell nicht bestreikt werden.



Wen es mit dem Zug in die Ferne zieht, der hat aktuell Pech: Die meisten Fernverbindungen fallen aus. Die Bahn hat angekündigt, sie werde auch diesmal kulant sein: Für bereits gekaufte Zugtickets werde der Preis erstattet.