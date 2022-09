Wissenschaftler, Mediziner und auch Krankenkassen sind auf der Suche nach einer individualisierten Medizin - maßgeschneidert auf das jeweilige Geschlecht und entsprechend aller äußerer Faktoren. Auch in der Ausbildnung neuer Medizinerinnen und Mediziner solle das Beachtung finden, fordert Sebastian Paschen von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. "Wir Studierende sehen bereits während des Medizinstudiums viel Aufklärungsbedarf." Das Thema der geschlechtersensiblen Medizin sei in der aktuellen Gesetzesgrundlage für die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten nicht verpflichtend verankert. Es werde daher nicht verpflichtend an den Universitäten gelehrt, so Paschen. Das müsse sich schnellstmöglich ändern.